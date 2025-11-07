Самый сложный геомагнитный день года ожидается 7 ноября

По словам экспертов, первый этап расписания на день уже выполнен. Так, ученые считают, что Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры несколько часов назад. Кроме того, на фоне магнитных бурь 6 ноября околоземное пространство уже накануне было возмущено, из-за чего добавившимся воздействием дыры наблюдаемые параметры солнечного ветра были переведены в довольно экстремальные диапазоны.