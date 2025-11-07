Самый сложный геомагнитный день года ожидается 7 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые прогнозируют 7 ноября самый сложный геомагнитный день года. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В сообщении говорится, что ожидается, что 7 ноября будет одним из самых сложных, «скорее всего» самым сложным геомагнитным днем года. Одновременно планета Земля должна войти в зону действия крупной корональной дыры и выдержать приход двух облаков плазмы, которые были выброшены в результате произошедших два дня назад больших солнечных вспышек.
По словам экспертов, первый этап расписания на день уже выполнен. Так, ученые считают, что Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры несколько часов назад. Кроме того, на фоне магнитных бурь 6 ноября околоземное пространство уже накануне было возмущено, из-за чего добавившимся воздействием дыры наблюдаемые параметры солнечного ветра были переведены в довольно экстремальные диапазоны.
Особенно высокие значения наблюдаются для скорости ветра. Она превышает 700 км/с, в то время как нормальное значение составляет 300−400 км/с. Также примерно в 5−10 раз повысилась температура окружающей Землю плазмы. Сейчас она составляет около полумиллиона градусов, уточняется в сообщении.