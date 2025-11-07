Когда тепло уходит вместе с совестью: история из Ташкента, от которой становится холодно не только в квартирах

Мы стали забывать, что жизнь в обществе — это не только права, но и ответственность. И если ты сегодня обрезал трубу, а завтра — проигнорировал чей-то крик о помощи, то зима, которая пришла в твой дом, будет не только в батареях. Тепло уходит не из труб — оно уходит из сердец. И пока мы не начнём замечать друг друга, настоящей весны нам не дождаться.