Когда тепло уходит вместе с совестью: история из Ташкента, от которой становится холодно не только в квартирах

Жительница 4-го квартала поделилась в соцсетях своей болью: в её доме по одному из стояков не могли запустить отопление. Люди мёрзли, надеясь на скорое решение проблемы. Но когда начали разбираться, выяснилось невероятное: владелец парикмахерской, расположенной на первом этаже девятиэтажки, самовольно обрезал стояки отопления, по которым тепло должно было поступать в квартиры верхних этажей.
Зачем он это сделал? Никто не знает. Ни предупреждения, ни объяснений, ни извинений. Просто — взял и отрезал.
«Это просто такой беспредел. Как можно так? Они не живут здесь, только работают, а то, что мы будем мёрзнуть — их не касается», — возмущённо пишет местная жительница.
Подобные истории в Ташкенте, к сожалению, не редкость. Жители массива «Водник» вспоминают похожий случай: несколько лет назад одному из жильцов нижнего этажа «стало жарко», и он просто перекрыл краны на стояке, остановив подачу воды в остальные квартиры. Верхние этажи остались без тепла. Люди вызывали сантехников, звонили в управляющую компанию, мерзли, а он просто сидел и молчал.
Где-то по дороге в светлое будущее мы потеряли что-то очень важное — человечность. Многие стали слишком легко забывать, что вокруг тоже люди. И это не просто бытовые неудобства. Это диагноз нашему обществу.
В каждом доме, в каждом подъезде, в каждом квартале — своя история. Кто-то включает громкую музыку ночью, кто-то паркуется поперёк тротуара, кто-то срезает трубы отопления, потому что «ему так удобно». И все эти люди живут среди нас. Или, что хуже — мы глядя на это и сами становимся такими.
Хочется, конечно, написать: «Обратитесь в управляющую компанию», «позвоните в Veolia», «добейтесь справедливости». Но куда звонить, если исчезла банальная человеческая совесть?
Мы стали забывать, что жизнь в обществе — это не только права, но и ответственность. И если ты сегодня обрезал трубу, а завтра — проигнорировал чей-то крик о помощи, то зима, которая пришла в твой дом, будет не только в батареях. Тепло уходит не из труб — оно уходит из сердец. И пока мы не начнём замечать друг друга, настоящей весны нам не дождаться.