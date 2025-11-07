Около суток искали в Березинском заповеднике заблудившуюся пенсионерку

Вчера вечером в Березинском заповеднике успешно завершилась масштабная поисковая операция: 61-летняя жительница деревни Слобода, отправившаяся в среду днем за ягодами, была найдена после суток блужданий в лесу. После того как пенсионерка не вернулась домой к вечеру, родственники незамедлительно обратились в милицию.
«К поискам подключились все службы Докшицкого РОВД, сотрудники областного ОМОНа, Департамента охраны со служебной собакой, спасатели и местные жители. Задачу усложняла площадь поисков — 800 кв. км, при этом 60% территории составляли непроходимые болота. Территорию обследовали пешими нарядами и с помощью квадрокоптера. Через сутки напряженных поисков пенсионерка была найдена сотрудниками уголовного розыска и уголовно-исполнительной инспекции райотдела. К счастью, госпитализация ей не понадобилась», — сообщили в УВД.
Женщина выразила глубокую признательность всей поисковой группе. К слову, это не первый случай: неделю назад в Докшицком районе отыскали заблудившуюся 65-летнюю женщину. Ее поиски сотрудники РОВД вели девять часов.
В УВД также напомнили правила безопасности при походе в лес. Всегда сообщайте родственникам или соседям о своих планах и предполагаемом местонахождении. Берите с собой полностью заряженный телефон. Надевайте яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами. Придерживайтесь знакомых троп и ориентиров. Если узнали о пропаже человека — сразу звоните в милицию.