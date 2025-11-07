Около суток искали в Березинском заповеднике заблудившуюся пенсионерку

В УВД также напомнили правила безопасности при походе в лес. Всегда сообщайте родственникам или соседям о своих планах и предполагаемом местонахождении. Берите с собой полностью заряженный телефон. Надевайте яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами. Придерживайтесь знакомых троп и ориентиров. Если узнали о пропаже человека — сразу звоните в милицию.