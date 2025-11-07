Две полосы старого Борского моста откроют для транспорта в декабре

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. Сейчас на объекте ведутся ключевые работы, включая нанесение гидроизоляции и укладку нескольких слоев дорожного покрытия. Эти этапы считаются критически важными для повышения уровня готовности моста. Как уточняют в ГУАД, технический пуск движения по мосту состоится в декабре, как и предполагалось ранее. Однако окончательные работы, включая окраску конструкций и ремонт опор, перенесены на 2026 год.