В Нефтегорске Самарской области откроют детский центр «МузеУМ»

Детский культурно-просветительский центр «МузеУМ» создадут в городе Нефтегорске Самарской области благодаря получению субсидии на конкурсе. Он проводился по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Центр в Нефтегорске будет включать информационно-познавательное пространство, место для встреч и дискуссий и для творчества. Все локации будут оснащены современным оборудованием и удобной мебелью для юных гостей. Там ребята смогут заниматься исследовательскими проектами, участвовать в выставках и лекциях, а также знакомиться с новыми технологиями.
«Такие центры могут быть созданы на базе любого учреждения культуры, будь это музей, дом культуры или например библиотека. И это еще одна возможность получить дополнительные средства федерального проекта для приобретения технических средств, оборудования, инструментов — в зависимости от того, какая будет направленность у такого образовательного центра. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Самарской губернии талантливые дети находили новые возможности для творческого развития», — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.