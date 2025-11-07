В Нефтегорске Самарской области откроют детский центр «МузеУМ»

«Такие центры могут быть созданы на базе любого учреждения культуры, будь это музей, дом культуры или например библиотека. И это еще одна возможность получить дополнительные средства федерального проекта для приобретения технических средств, оборудования, инструментов — в зависимости от того, какая будет направленность у такого образовательного центра. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в Самарской губернии талантливые дети находили новые возможности для творческого развития», — рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.