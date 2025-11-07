Участники строительного рынка соберутся в Ростове на форуме СТУПЕНИ. РОСТ

В Ростове в ноябре пройдет третий этап форума СТУПЕНИ. РОСТ. Ключевыми темами мероприятия станут цифровизация строительства, продвижение и маркетинг коммерческих и жилых проектов на Юге России. Традиционно партнером форума выступит Банк ВТБ.
Участники форума рассмотрят применение цифровых решений на каждом этапе строительной деятельности: начиная с этапа проектирования и заканчивая сдачей готовых проектов, включая жилые комплексы, гостиницы и апартаменты. Особое внимание будет уделяться новым инструментам продвижения недвижимости, вопросам повышения инвестиционной привлекательности туристической инфраструктуры, жилой застройки и земель.
Ожидается, что мероприятие соберет лидеров рынка — застройщиков, представителей сферы недвижимости и инвестиционных кругов. Докладчиками выступят сотрудники Министерства строительства РФ, профильного ведомства Ростовской области, руководители маркетинговых компаний, учебных заведений и создатели специализированного ПО.
— Строительная отрасль остается одной из ключевых точек экономического роста региона, поэтому банк последовательно поддерживает ее участников. Мы предлагаем решения, которые помогают реализовывать проекты быстрее и эффективнее. Форум СТУПЕНИ. РОСТ — место, где представители сферы строительства могут не только обсуждать тренды, но и формировать их. Мы считаем важным быть внутри этого диалога, слышать всех участников и способствовать его развитию, — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.