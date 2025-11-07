Участники строительного рынка соберутся в Ростове на форуме СТУПЕНИ. РОСТ

— Строительная отрасль остается одной из ключевых точек экономического роста региона, поэтому банк последовательно поддерживает ее участников. Мы предлагаем решения, которые помогают реализовывать проекты быстрее и эффективнее. Форум СТУПЕНИ. РОСТ — место, где представители сферы строительства могут не только обсуждать тренды, но и формировать их. Мы считаем важным быть внутри этого диалога, слышать всех участников и способствовать его развитию, — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.