Что нужно знать о жизни в Бразилии в 2025 году

— Я всю жизнь прожила в Петербурге — там училась, работала, вышла замуж. Обожаю Питер, на мой взгляд, это один из самых классных городов в мире. Но, как говорится, не Питером единым. Муж у меня айтишник, работает удаленно, так что мы можем жить где угодно. В 2022 году решили попробовать что-то новое и переехали в Тбилиси. Прожили там два с половиной года, в целом это было очень хорошее время. Но мы не рассматривали Грузию как конечную точку, потому что всегда мечтали пожить в Южной Америке. В первую очередь рассматривали Аргентину. И тут наши друзья из Петербурга переехали в Бразилию и начали активно звать нас к себе. Рассказывали с таким восторгом, что мы в какой-то момент подумали: «А зачем нам Аргентина, если в Бразилии уже есть свои люди?».