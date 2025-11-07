В Омске скончался заслуженный профессор ОмГТУ Юрий Бурьян

Юрий Андреевич родился в Ворошиловградской области. В 1956-м окончил с серебряной медалью среднюю школу в Перми, поступил в Пермский горный институт. Спустя три года продолжил обучение в Ленинградском институте точной механики и оптики, который окончил с отличием. Карьеру Бурьян начал в Пермском политехническом институте, прошел путь от ассистента кафедры до проректора по учебной работе. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию.