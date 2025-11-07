В Омске скончался заслуженный профессор ОмГТУ Юрий Бурьян

6 ноября в Омске скончался доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации Юрий Бурьян. Его не стало на 87-м году жизни.
Юрий Андреевич родился в Ворошиловградской области. В 1956-м окончил с серебряной медалью среднюю школу в Перми, поступил в Пермский горный институт. Спустя три года продолжил обучение в Ленинградском институте точной механики и оптики, который окончил с отличием. Карьеру Бурьян начал в Пермском политехническом институте, прошел путь от ассистента кафедры до проректора по учебной работе. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию.
Более сорока лет Юрий Андреевич посвятил Омскому государственному техническому университету. Занимал в вузе различные должности — от доцента и профессора до проректора по научной работе и завкафедрой «Основы теории механики и автоматического управления». Был одним из инициаторов открытия лаборатории «Волновая механика». В 1989 году ученый защитил докторскую диссертацию.
До последних дней жизни Юрий Бурьян сохранял работоспособность и большой интерес к новому. Коллеги и студенты запомнили профессора как доброжелательного человека с отличным чувством юмора.
Прощание и похороны состоялись на Родине ученого — в Перми.
Редакция «КП Омск» соболезнует родным и близким Юрия Бурьяна.