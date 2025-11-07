ФК «Ростов» и компания «Атлантис-Пак» возобновляют сотрудничество

В Ростовской области возобновляют сотрудничество ФК «Ростов» и «Атлантис-Пак» (входит в «Группу Агроком»). Соглашение уже подписано, компания выступит генеральным спонсором клуба. Спонсорский договор будет действовать до конца текущего сезона, то есть до мая 2026 года.
— «Группа Агроком» уже участвовала в жизни клуба. За последние годы Иван Саввиди неоднократно оказывал финансовую и управленческую помощь. Уверен, новый этап сотрудничества будет взаимовыгодным и долгосрочным, и станет отправной точкой для дальнейшего успешного развития, — прокомментировал генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров.
Напомним, донской клуб заключил соглашение с лидером на рынке упаковочных изделий, чья продукция поставляется на 2,5 тысячи предприятий в 90 стран мира. Головной офис находится в Ростове-на-Дону.
