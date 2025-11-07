ФК «Ростов» и компания «Атлантис-Пак» возобновляют сотрудничество

В Ростовской области возобновляют сотрудничество ФК «Ростов» и «Атлантис-Пак» (входит в «Группу Агроком»). Соглашение уже подписано, компания выступит генеральным спонсором клуба. Спонсорский договор будет действовать до конца текущего сезона, то есть до мая 2026 года.