В регионе планируют запретить продажу алкоголя в дни проведения выпускных

Ранее депутаты Заксобрания одобрили проект о запрете розничной продажи алкогольной продукции с 21:00 до 11:00 при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах. С предложением выступил исполняющий обязанности министра регионального надзора Денис Белозеров на заседании 21 октября. По словам спикера, изменения в законе «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» спровоцированы многочисленными жалобами и правонарушениями. Рост возбуждённых административных дел за потребление алкоголя в общественных местах, по статистическим данным регионального УМВД, увеличился почти до двух тысяч.