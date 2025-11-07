Ричмонд
Священник совершил молебен и объехал юг Волгограда после атаки БПЛА

Настоятель храма святого Феодора Ушакова Евгений Караваев объехал с иконой «Всех скорбящих Радость» южную часть областного центра после массированной атаки беспилотников 6 ноября.

В минувший четверг в 15.00 священник начал совершать молебен у поклонного креста Господня на Ергенинской возвышенности с акафистом перед иконой «Всех скорбящих Радость». Об этом Евгений Караваев сообщил в своем телеграм-канале.

«После ночной массированной атаки БПЛА на юг Волгограда (49 БПЛА) я призвал всех, кто может, встать на молитву в 15.00 с акафистом перед иконой Божией Матери “Всех скорбящих Радость”», — написал священнослужитель в публикации.

После настоятель храма объехал с иконой границы Красноармейского района: от поклонного креста до границы с поселком Кирова. Затем от Больших Чапурников он доехал до поселка Южного, а после — до завода «Каустик» и до Светлого Яра. Проезд завершился на границе с Кировским районом.

