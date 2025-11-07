Создана программа оценки риска повреждений головного мозга на фоне химиотерапии

Как пояснили в вузе, ученые исследовали пациентов с раком молочной железы, поскольку именно это заболевание является одним из самых распространенных среди всех онкологических проблем. В борьбе с раком молочной железы, как правило, применяется химиотерапия — агрессивный метод лечения с помощью мощных цитостатических (противоопухолевые) препаратов для уничтожения быстро делящихся раковых клеток. Среди побочных эффектов от системного воздействия цитостатиков наименее изученными остаются долгосрочные неврологические последствия, в частности химиотерапевтическая энцефалопатия. Эта болезнь проявляется в виде когнитивных нарушений: «тумана» в голове, проблем с памятью, замедления скорости мышления и трудностей с концентрацией. В отличие от других неврологических осложнений, которые активно изучаются, химиотерапевтическая энцефалопатия плохо поддается фармакологическому лечению. Кроме того, инсомнические проблемы при этом заболевании (бессонница, увеличенная продолжительность сна или ранние пробуждения) часто воспринимаются как «менее значимый» побочный эффект, однако от качества ночного отдыха напрямую зависит способность организма к восстановлению.