Школьники Полевского Свердловской области разовьют лидерские навыки

Первое занятие новой программы по развитию лидерских качеств у старшеклассников состоялось 31 октября в школе № 17 города Полевского Свердловской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образованием Полевского городского округа.
В ходе занятия ребята обсудили, зачем в школе нужен совет старшеклассников. В процессе дискуссии участники определили его роль и значение. Они также затронули вопросы эффективной организации его работы и постарались выработать основные принципы взаимодействия внутри будущего совета. Кроме того, ребята обсудили, какие качества отличают лидера от других людей.
Ключевой частью занятия стала практическая работа по командообразованию. Участники выполняли задания, направленные на сплочение коллектива и выявление лидерского потенциала. Это помогло каждому участнику лучше понять свою роль в команде и укрепить взаимопонимание с другими. Школьники обсудили, какие навыки им удалось проявить в процессе выполнения заданий и над чем еще предстоит поработать.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.