Школьники Полевского Свердловской области разовьют лидерские навыки

Ключевой частью занятия стала практическая работа по командообразованию. Участники выполняли задания, направленные на сплочение коллектива и выявление лидерского потенциала. Это помогло каждому участнику лучше понять свою роль в команде и укрепить взаимопонимание с другими. Школьники обсудили, какие навыки им удалось проявить в процессе выполнения заданий и над чем еще предстоит поработать.