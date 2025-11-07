На российских сим-картах хотят ввести период «охлаждения» после роуминга

Ожидается, что период «охлаждения» также затронет тех, кто не пользуется российским номером больше трех дней. Подобные меры уже введены для иностранных сим-карт на территории РФ. В Казахстане и Белоруссии уже подтвердили, что выполняют требования российских властей. Они призвали пользователей не переключаться на роуминг от других операторов по приезде в РФ, так как в этот момент охлаждение на 24 часа начнется заново.