В Госдуме ответили Трампу, заявившему о прогрессе по Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметил, что Трамп оценивает деятельность Белого дома и свою как посредника между враждующими сторонами положительно. Парламентарий обратил внимание, что позитивная оценка не соответствует реальной ситуации — договоренности, достигнутые в Анкоридже, так и не были реализованы, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа отказался соглашаться с мнением американского лидера. «С точки зрения России, мы наблюдаем очень мало прогресса в мирном урегулировании на Украине», — добавил депутат.
Напомним, о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс, Дональд Трамп заявил на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме 6 ноября. Политик уточнил, что считает перемирие достижимой реальной целью, и отметил, что переговоры с участием Вашингтона результативны и существенно приблизили стороны к заключению мирных договоренностей.