В Госдуме ответили Трампу, заявившему о прогрессе по Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметил, что Трамп оценивает деятельность Белого дома и свою как посредника между враждующими сторонами положительно. Парламентарий обратил внимание, что позитивная оценка не соответствует реальной ситуации — договоренности, достигнутые в Анкоридже, так и не были реализованы, пишет «Лента.ру».