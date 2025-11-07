Ричмонд
В Госдуме ответили Трампу, заявившему о прогрессе по Украине

Президент США Дональд Трамп не смог обеспечить соблюдение договоренностей, достигнутых на переговорах с Владимиром Путиным на Аляске, поэтому о прогрессе в урегулировании украинского кризиса говорить преждевременно. Такое мнение высказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя заявление американского политика о том, что усилия Вашингтона существенно приблизили заключение перемирия между Москвой и Киевом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам отметил, что Трамп оценивает деятельность Белого дома и свою как посредника между враждующими сторонами положительно. Парламентарий обратил внимание, что позитивная оценка не соответствует реальной ситуации — договоренности, достигнутые в Анкоридже, так и не были реализованы, пишет «Лента.ру».

Алексей Чепа отказался соглашаться с мнением американского лидера. «С точки зрения России, мы наблюдаем очень мало прогресса в мирном урегулировании на Украине», — добавил депутат.

Напомним, о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс, Дональд Трамп заявил на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме 6 ноября. Политик уточнил, что считает перемирие достижимой реальной целью, и отметил, что переговоры с участием Вашингтона результативны и существенно приблизили стороны к заключению мирных договоренностей.

