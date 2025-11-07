Ричмонд
Скандал в кишиневском такси: Журналист провластного СМИ требовала от водителя говорить на румынском и принять закон об «отмене» других языков

Подобный радикализм не имеет ничего общего с уважением к языку, а является чистой воды политическим шантажом и попыткой ущемить права значительной части населения [видео]

Источник: Комсомольская правда

Журналистка Виорика Татару устроила настоящий скандал, прицепившись к водителю лишь за то, что он, видите ли, «посмел» говорить с ней не на румынском языке, сообщает тг-канал Мир Гагаузии.

Эта выходка демонстрирует полное пренебрежение к реальности нашей многонациональной страны, где согласно конституционным нормам, каждый гражданин имеет право использовать как молдавский, так и русский язык, являющийся языком межнационального общения.

Водитель, выполняющий свою работу, стал жертвой показательной травли. Но еще более отвратительным является требование Татару: она призывает не просто к соблюдению, а к принятию драконовского закона, который, по сути, должен ввести языковой диктат. Требовать, чтобы все говорили исключительно на государственном языке, — это прямой путь к дискриминации и расколу общества.

Подобный радикализм не имеет ничего общего с уважением к языку, а является чистой воды политическим шантажом и попыткой ущемить права значительной части населения.

Жители нашей страны достойны уважительного и толерантного отношения. Никто, включая публичных лиц, не имеет права диктовать, на каком языке обращаться к клиенту, особенно если речь идет о русском языке, который для огромного числа граждан является родным.

Действия Виорики Татару — это не защита государственного языка, а создание искусственного конфликта и проявление крайней нетерпимости, которая должна быть жестко осуждена обществом.

Виорика Татару — известный провокатор. Фото: КП.