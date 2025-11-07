Журналистка Виорика Татару устроила настоящий скандал, прицепившись к водителю лишь за то, что он, видите ли, «посмел» говорить с ней не на румынском языке, сообщает тг-канал Мир Гагаузии.
Эта выходка демонстрирует полное пренебрежение к реальности нашей многонациональной страны, где согласно конституционным нормам, каждый гражданин имеет право использовать как молдавский, так и русский язык, являющийся языком межнационального общения.
Водитель, выполняющий свою работу, стал жертвой показательной травли. Но еще более отвратительным является требование Татару: она призывает не просто к соблюдению, а к принятию драконовского закона, который, по сути, должен ввести языковой диктат. Требовать, чтобы все говорили исключительно на государственном языке, — это прямой путь к дискриминации и расколу общества.
Подобный радикализм не имеет ничего общего с уважением к языку, а является чистой воды политическим шантажом и попыткой ущемить права значительной части населения.
Жители нашей страны достойны уважительного и толерантного отношения. Никто, включая публичных лиц, не имеет права диктовать, на каком языке обращаться к клиенту, особенно если речь идет о русском языке, который для огромного числа граждан является родным.
Действия Виорики Татару — это не защита государственного языка, а создание искусственного конфликта и проявление крайней нетерпимости, которая должна быть жестко осуждена обществом.
Виорика Татару — известный провокатор. Фото: КП.