В Нижнем Новгороде около 700 человек отпраздновали День народного единства

Для родителей и их детей организовали бесплатные развлекательные и познавательные мероприятия на Нижегородской ярмарке. В рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» гостям предлагали поучаствовать в мастер-классах. Посетители освоили создание фигурных картин из золотой фольги, декоративных значков «Русский сувениръ» и миниатюрных башен Нижегородского кремля со светодиодным фонариком внутри. Кроме того, гости получили печенье с предсказаниями, сделали фотографии для семейного архива, а также раскрасили большое изображение матрешки и оставили на ней послания.