В Нижнем Новгороде около 700 человек отпраздновали День народного единства

Около 700 человек посетили семейный праздник, который состоялся в Нижнем Новгороде и был приурочен ко Дню народного единства. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Для родителей и их детей организовали бесплатные развлекательные и познавательные мероприятия на Нижегородской ярмарке. В рамках программы «ОСНОВА — нижегородский проект жизни» гостям предлагали поучаствовать в мастер-классах. Посетители освоили создание фигурных картин из золотой фольги, декоративных значков «Русский сувениръ» и миниатюрных башен Нижегородского кремля со светодиодным фонариком внутри. Кроме того, гости получили печенье с предсказаниями, сделали фотографии для семейного архива, а также раскрасили большое изображение матрешки и оставили на ней послания.
«Нижегородская ярмарка обладает уникальным историческим значением — это символ экономической и культурной идентичности нашей земли. Здесь все дышит многовековыми традициями торговли, искусством ремесел и живой деловой атмосферой. Это очень созвучно задачам, которые ставит перед собой Институт демографического развития: объединять семьи и укреплять живую связь с традициями региона. Мы проводим массовые мероприятия для нижегородцев как в период праздников, так и в обычные дни», — подчеркнул директор Института демографического развития Евгений Журавлев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.