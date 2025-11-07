Жителей Ростовской области предупредили о запрете на вылов судака и шемаи

Кроме того, в Ростовской области сохраняется полный запрет на вылов видов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Ростовской области. Это русский осетр, стерлядь, севрюга, а также золотой карась, обыкновенный елец, вьюн, волжский подуст, белоглазка и другие.