Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области предупредили о запрете на вылов судака и шемаи

Жителям Ростовской области напомнили о действующих ограничениях вылова двух видов рыбы. Речь идет о полупроходном судаке и азово-черноморской шемаи, сообщили специалисты Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ).

Источник: Коммерсантъ

Запрет на вылов судака действует на акваториях реки Дон, Азовского моря и Таганрогского залива. Ограничения на добычу шемаи сохраняются до вступления в силу поправок в федеральные правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна.

Кроме того, в Ростовской области сохраняется полный запрет на вылов видов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Ростовской области. Это русский осетр, стерлядь, севрюга, а также золотой карась, обыкновенный елец, вьюн, волжский подуст, белоглазка и другие.