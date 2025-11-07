«Самый сложный, геомагнитный день года». Мощная магнитная буря началась на Земле 7 ноября — что ждать белорусам

Утром 7 ноября магнитные бури были на низком и среднем уровне, то есть G1, G2. В течение нескольких часов прогнозировалось их усиление до уровня G3. Специалисты отметили, что предварительное моделирование показывало, что наиболее плотным частям солнечных выбросов все же удастся пройти мимо Земли.