«Самый сложный, геомагнитный день года». Мощная магнитная буря началась на Земле 7 ноября — что ждать белорусам

Магнитная буря может достигнуть максимального уровня G5 — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности обнародовали в пресс-службе российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Сегодня ожидается один из самых сложных, а, скорее всего, самый сложный, геомагнитный день года», — отметили ученые.
Специалисты пояснили, что Земля одновременно должна войти в зону действия корональной дыры. Кроме того, планете нужно выдержать приход двух облаков плазмы, которые были выброшены в результате сильных вспышек на Солнце, случившихся двое суток назад.
Утром 7 ноября магнитные бури были на низком и среднем уровне, то есть G1, G2. В течение нескольких часов прогнозировалось их усиление до уровня G3. Специалисты отметили, что предварительное моделирование показывало, что наиболее плотным частям солнечных выбросов все же удастся пройти мимо Земли.
«В этом варианте сценария сегодняшние магнитные бури не должны превысить порог G4 (4-й уровень по 5-балльной шкале). Если ситуация была оценена неправильно, и по планете придется фронтальный удар, то существует вероятность выхода бурь на высший уровень G5», — предупредили ученые.
