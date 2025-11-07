Турецкий паром Sea Bridge получил разрешение на вход в порт Сочи

Турецкий паром Sea Bridge, находившийся на рейде у побережья Сочи, наконец получил официальное разрешение на вход в территориальные воды России. Об этом 7 ноября сообщил ТАСС генеральный директор компании-оператора рейса «СВС шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, судно, следующее из Трабзона, в течение часа встанет на якорную стоянку, после чего пройдет необходимый досмотр и сможет зайти в порт Сочи.