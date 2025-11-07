Турецкий паром Sea Bridge получил разрешение на вход в порт Сочи

Турецкий паром Sea Bridge, находившийся на рейде у побережья Сочи, наконец получил официальное разрешение на вход в территориальные воды России. Об этом 7 ноября сообщил ТАСС генеральный директор компании-оператора рейса «СВС шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, судно, следующее из Трабзона, в течение часа встанет на якорную стоянку, после чего пройдет необходимый досмотр и сможет зайти в порт Сочи.
Ранее утром того же дня представитель судоходной компании информировал, что паром продолжает ожидать окончательного решения по своей судьбе, не предпринимая никаких маневров. Напомним, что судно прибыло в акваторию порта накануне, 6 ноября, около 10:00, но не смогло пришвартоваться для высадки людей в связи с отсутствием разрешительных документов. Дополнительным осложнением стало временное закрытие порта для проведения учений, которое действовало до полудня.
На борту парома в течение всего периода ожидания находятся двадцать пассажиров, среди которых восемнадцать граждан России и двое турецких подданных.
KrasnodarMedia ранее сообщало, что паром Seabridge рассчитан на 450 пассажиров и оснащен современным спасательным оборудованием. На борту можно расплачиваться российскими рублями. Судно способно перевозить до 20 грузовиков или 200 легковых автомобилей.
Напомним, 16 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска регулярного международного паромного сообщения через порт Сочи. Глава региона считает такие перевозки преждевременными и создающими угрозу безопасности.