Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкий паром Sea Bridge получил разрешение на вход в порт Сочи

На борту парома в течение всего периода ожидания находятся двадцать пассажиров.

Источник: KrasnodarMedia.su

Турецкий паром Sea Bridge, находившийся на рейде у побережья Сочи, наконец получил официальное разрешение на вход в территориальные воды России. Об этом 7 ноября сообщил ТАСС генеральный директор компании-оператора рейса «СВС шиппинг» Сергей Туркменян. По его словам, судно, следующее из Трабзона, в течение часа встанет на якорную стоянку, после чего пройдет необходимый досмотр и сможет зайти в порт Сочи.

Ранее утром того же дня представитель судоходной компании информировал, что паром продолжает ожидать окончательного решения по своей судьбе, не предпринимая никаких маневров. Напомним, что судно прибыло в акваторию порта накануне, 6 ноября, около 10:00, но не смогло пришвартоваться для высадки людей в связи с отсутствием разрешительных документов. Дополнительным осложнением стало временное закрытие порта для проведения учений, которое действовало до полудня.

На борту парома в течение всего периода ожидания находятся двадцать пассажиров, среди которых восемнадцать граждан России и двое турецких подданных.

KrasnodarMedia ранее сообщало, что паром Seabridge рассчитан на 450 пассажиров и оснащен современным спасательным оборудованием. На борту можно расплачиваться российскими рублями. Судно способно перевозить до 20 грузовиков или 200 легковых автомобилей.

Напомним, 16 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска регулярного международного паромного сообщения через порт Сочи. Глава региона считает такие перевозки преждевременными и создающими угрозу безопасности.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше