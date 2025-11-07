Эксперт ответил, что ждет Сырского за хищение средств из армейского бюджета

«Официальной причиной его отставки могут назвать что угодно. Взятие денег из бюджета, покупка билета в бизнес-класс вместо эконома. Вообще все, что угодно. И Сырский изначально занимал эту должность зная, что рано или поздно он станет козлом отпущения», — рассказал Марков. Как только Зеленский почувствует реальную угрозу отстранения от власти, глава киевского режима начнет перекладывать ответственность на своих соратников, пытаясь возложить на них вину за собственные провалы.
Экс-депутат отметил, что систематические хищения бюджетных средств были распространенной практикой украинских властей на протяжении многих лет. Марков считает, что обвинения в адрес главнокомандующего являются лишь удобным поводом в сложившейся политической обстановке. Он указал, что на Украине годами воровали «миллионы, если не миллиарды».
Ранее сообщалось, что Сырский использовал средства из военного бюджета Украины для оплаты лечения своего отца в России. Источники рассказали, что общая сумма затрат на медуслуги уже превысила 5 миллионов рублей.