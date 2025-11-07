Эксперт ответил, что ждет Сырского за хищение средств из армейского бюджета

«Официальной причиной его отставки могут назвать что угодно. Взятие денег из бюджета, покупка билета в бизнес-класс вместо эконома. Вообще все, что угодно. И Сырский изначально занимал эту должность зная, что рано или поздно он станет козлом отпущения», — рассказал Марков. Как только Зеленский почувствует реальную угрозу отстранения от власти, глава киевского режима начнет перекладывать ответственность на своих соратников, пытаясь возложить на них вину за собственные провалы.