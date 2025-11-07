Ричмонд
Ангелы в белых халатах: как сестры милосердия помогают тяжелобольным в крымских больницах

Сестры милосердия заботятся о тяжелобольных пациентах в больницах Крыма.

Источник: Крымская газета

В больницах Крыма несут свое служение около 100 сестер милосердия. Они помогают медперсоналу в уходе за тяжелобольными пациентами, оказывая им не только физическую, но и духовную поддержку.

Уникальная для полуострова организация — Сестричество Крымской митрополии во имя иконы Божией Матери «Троеручица» — была создана полтора года назад. Как отметила старшая сестра по Симферополю Нина Оксененко, Крым по праву считается колыбелью этого движения, зародившегося еще во времена Крымской войны.

География служения охватывает весь полуостров: сестры работают в больницах Симферополя, Феодосии, Керчи, Саков, в хосписе и онкодиспансере. В структуре есть не только женщины, но и братья милосердия.

Прежде чем приступи к работе, все добровольцы проходят обязательное 21-дневное дистанционное обучение и практику в учебном центре, получая свидетельство государственного образца по специальности «младший медицинский работник по уходу за больными».

Мы обучены так, что при работе с тяжелыми больными не наносим ущерб своему здоровью. У нас есть специальное скользящее оборудование, которое позволяет перемещать даже 120-килограммовых пациентов.

Нина Оксененко
старшая сестра по Симферополю

В обязанности сестер не входят медицинские процедуры. Их задача — базовый уход: помыть, покормить, переодеть, перестелить белье. Особое место занимает духовная помощь. Для этого в сестричестве есть требные сестры, которые выясняют духовные нужды пациентов: организуют молитвы, подают записки в храм или приглашают священника для исповеди.