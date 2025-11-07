Ангелы в белых халатах: как сестры милосердия помогают тяжелобольным в крымских больницах

Уникальная для полуострова организация — Сестричество Крымской митрополии во имя иконы Божией Матери «Троеручица» — была создана полтора года назад. Как отметила старшая сестра по Симферополю Нина Оксененко, Крым по праву считается колыбелью этого движения, зародившегося еще во времена Крымской войны.