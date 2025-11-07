Ангелы в белых халатах: как сестры милосердия помогают тяжелобольным в крымских больницах

В больницах Крыма несут свое служение около 100 сестер милосердия. Они помогают медперсоналу в уходе за тяжелобольными пациентами, оказывая им не только физическую, но и духовную поддержку.
Уникальная для полуострова организация — Сестричество Крымской митрополии во имя иконы Божией Матери «Троеручица» — была создана полтора года назад. Как отметила старшая сестра по Симферополю Нина Оксененко, Крым по праву считается колыбелью этого движения, зародившегося еще во времена Крымской войны.
Прежде чем приступи к работе, все добровольцы проходят обязательное 21-дневное дистанционное обучение и практику в учебном центре, получая свидетельство государственного образца по специальности «младший медицинский работник по уходу за больными».
Мы обучены так, что при работе с тяжелыми больными не наносим ущерб своему здоровью. У нас есть специальное скользящее оборудование, которое позволяет перемещать даже 120-килограммовых пациентов.
В обязанности сестер не входят медицинские процедуры. Их задача — базовый уход: помыть, покормить, переодеть, перестелить белье. Особое место занимает духовная помощь. Для этого в сестричестве есть требные сестры, которые выясняют духовные нужды пациентов: организуют молитвы, подают записки в храм или приглашают священника для исповеди.