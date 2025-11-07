На «Ночи искусств» представили работы арт-проекта «Дверь в Чувашию»

Посетители увидели коллекцию дверных полотен, созданных местными художниками и дизайнерами. На творческой площадке с гостями музея работали художницы сообщества «Штрихи». Они провели мастер-класс по «пакетной живописи», показав, как с помощью простых средств можно создавать выразительные и современные произведения искусства. Также каждый участник мастер-класса смог расписать собственную мини-дверь и забрать ее на память. Заготовки для проекта изготовил член дверного кластера «Чебоксарская фабрика дверей плюс».