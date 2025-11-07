На «Ночи искусств» представили работы арт-проекта «Дверь в Чувашию»

Работы арт-проекта «Дверь в Чувашию» презентовали в Чувашском национальном музее в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Инициативы бизнеса реализуются при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики.
Посетители увидели коллекцию дверных полотен, созданных местными художниками и дизайнерами. На творческой площадке с гостями музея работали художницы сообщества «Штрихи». Они провели мастер-класс по «пакетной живописи», показав, как с помощью простых средств можно создавать выразительные и современные произведения искусства. Также каждый участник мастер-класса смог расписать собственную мини-дверь и забрать ее на память. Заготовки для проекта изготовил член дверного кластера «Чебоксарская фабрика дверей плюс».
Организаторы отметили, что проект «Дверь в Чувашию» стал примером того, как промышленность и культура объединяются для сохранения и популяризации национальных традиций. Производители региона вносят вклад не только в экономическое развитие, но и в укрепление культурного кода Чувашии, соединяя технологии и творчество.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.