Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупную партию мороженой рыбы экспортировали из Таганрога в Азербайджан

В Ростовской области на экспорт отправили 19,5 тонны рыбы.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 2 ноября 2025 года в Таганроге на экспорт в Азербайджан оформили 19,5 тонны мороженой рыбы. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.

— Продукцию проверили на соответствие требованиям страны-импортера и признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, — отмечают в надзорном ведомстве.

Качество и безопасность товара подтвердили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию отправили 75,6 тысячи штук куриных яиц.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.