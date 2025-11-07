Крупную партию мороженой рыбы экспортировали из Таганрога в Азербайджан

С 1 по 2 ноября 2025 года в Таганроге на экспорт в Азербайджан оформили 19,5 тонны мороженой рыбы. Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора.
— Продукцию проверили на соответствие требованиям страны-импортера и признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, — отмечают в надзорном ведомстве.
Качество и безопасность товара подтвердили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Напомним, ранее из Ростовской области в Абхазию отправили 75,6 тысячи штук куриных яиц.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.