Калининградская область стала лидером по итогам Дней наблюдений птиц

За время проведения акции за птицами в естественных условиях обитания наблюдали 14 342 жителя Калининградской области. Участие приняли 40 детских садов, организации дополнительного образования детей, ученики 50 школ, а также педагоги, родители, специалисты, знатоки природы и любители из 12 муниципалитетов. Всего на территориях лесов, парков, лугов, морских и речных побережий было отмечено более 70 видов птиц. Среди мигрирующих особей встречались как представители местной орнитофауны, так и пролетные — многочисленные клинья серых журавлей и гусей.