Калининградская область стала лидером по итогам Дней наблюдений птиц

Лидером по числу участников Дней наблюдений птиц стала Калининградская область. Акция прошла по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
За время проведения акции за птицами в естественных условиях обитания наблюдали 14 342 жителя Калининградской области. Участие приняли 40 детских садов, организации дополнительного образования детей, ученики 50 школ, а также педагоги, родители, специалисты, знатоки природы и любители из 12 муниципалитетов. Всего на территориях лесов, парков, лугов, морских и речных побережий было отмечено более 70 видов птиц. Среди мигрирующих особей встречались как представители местной орнитофауны, так и пролетные — многочисленные клинья серых журавлей и гусей.
«Традиционно с 2013 года наш регион побеждает в этой категории конкурса. Для системы образования — это яркий показатель того, что экологическое воспитание в Калининградской области выходит за рамки школьных классов. Совместными усилиями с педагогами, родителями и экспертами мы воспитываем в детях ответственное отношение к окружающему миру и учим сохранять природу родного края», — отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.