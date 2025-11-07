В Сыктывкаре прошел фестиваль «Будущие профессионалы» по военному делу

Фестиваль «Будущие профессионалы» по компетенции «Военное дело» состоялся 30 октября в городе Сыктывкаре Республики Коми в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Будущие защитники Отечества из 10 образовательных организаций города продемонстрировали знания, умения и физическую подготовку в трех ключевых модулях фестиваля: «Политэксперт», «Работа с оружием» и «Тактика». Участники показали осознанное отношение к будущей профессии, умение действовать в команде и принимать ответственные решения.
Оценивали конкурсантов представители Росгвардии по Республике Коми, участники СВО, специалисты военкомата и военнослужащие части 5134. Эксперты отметили высокий уровень подготовки ребят и их серьезный настрой. Проведение таких мероприятий имеет большое значение для формирования у подростков гражданской позиции и чувства долга перед Родиной.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.