Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2025−2026

Столица региона успешно прошла проверку межведомственной комиссии.

Источник: Комсомольская правда

7 ноября мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что город получил паспорт готовности к новому отопительному периоду. Проверка прошла в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 2234.

С 1 по 24 октября готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в холодный сезон оценивала межведомственная комиссия в составе администрации Омска и Сибирского управления Ростехнадзора. С 16 октября велась комплексная проверка.

«Благодарю все теплоснабжающие организации, Сибирское управление Ростехнадзора, управляющие компании, департамент городского хозяйства, окружные администрации, проделавшие большую работу по подготовке Омска к отопительному периоду», — сказал градоначальник.

Ранее мы сообщили, что местный житель поджег диван жены, которой не смог дозвониться.