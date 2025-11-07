Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2025−2026

7 ноября мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что город получил паспорт готовности к новому отопительному периоду. Проверка прошла в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 2234.
С 1 по 24 октября готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в холодный сезон оценивала межведомственная комиссия в составе администрации Омска и Сибирского управления Ростехнадзора. С 16 октября велась комплексная проверка.
«Благодарю все теплоснабжающие организации, Сибирское управление Ростехнадзора, управляющие компании, департамент городского хозяйства, окружные администрации, проделавшие большую работу по подготовке Омска к отопительному периоду», — сказал градоначальник.
