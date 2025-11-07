Ричмонд
Томские студенты создали прототип электромотора для дронов

Он позволит сократить интервалы обслуживания беспилотников.

Прототип отечественного электромотора для мультироторных дронов среднего класса создали студенты физико-технического факультета Томского государственного университета (ФТФ ТГУ). Такие разработки отвечают задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

Такой двигатель позволит сократить межсервисные интервалы обслуживания беспилотных авиационных систем. Главная особенность мотора — защищенный корпус закрытого типа. Эта конструкция позволяет использовать двигатель в сложных погодных и производственных условиях и экономить деньги и время за счет сокращения интервалов обслуживания.

По словам менеджера Проектного парка ФТФ ТГУ Кирилла Костюшина, студенты собрали 10 вариантов корпуса электромотора из различных материалов: пластиковый, цельнометаллический, составной, а также с разными системами охлаждения. Полевые испытания двигателя ребята планируют провести на дроне самолетного типа.

«Мы обнаружили, что коллегам из лаборатории Проектного парка, разрабатывающим дрон для тушения пожаров, нужны доступные и качественные моторы, которые им приходится закупать. Мы выявили эту проблему и взялись за создание таких моторов как инициативный проект. Наша основная задача состояла в разработке надежных бесколлекторных двигателей для БПЛА с максимальной тягой до пяти килограммов и полностью из отечественных комплектующих», — отметил технический директор команды Иван Суховольский.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше