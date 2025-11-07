Контроль за продажей энергетиков усилят в Ленобласти

Летом 2025 года президент Владимир Путин утвердил закон, подразумевающий крупные штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним детям. За такое административное нарушение граждане заплатят 30−50 тысяч рублей штрафа, должностные лица — 100−200 тысяч рублей, а юридические лица — вплоть до 500 тысяч рублей.