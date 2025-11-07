Контроль за продажей энергетиков усилят в Ленобласти

В Ленинградской области усилят контроль за продажей энергетических напитков. Соответствующий закон на днях подписал губернатор Александр Дрозденко, рассказала Moika78.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Согласно документу, местные власти теперь смогут контролировать продажу таких тонизирующих напитков. Муниципалитеты получат возможность следить за соблюдением правил продаж подобного товара, особенно когда речь заходит о подростках и их здоровье.
— Этот закон начнет действовать с начала 2026 года, — уточнили в пресс-службе областной администрации.
Летом 2025 года президент Владимир Путин утвердил закон, подразумевающий крупные штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним детям. За такое административное нарушение граждане заплатят 30−50 тысяч рублей штрафа, должностные лица — 100−200 тысяч рублей, а юридические лица — вплоть до 500 тысяч рублей.