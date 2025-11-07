Все родительские чаты в Калининграде переведут в российский мессенджер MAX

«Это понятный мессенджер с понятным происхождением и хранением данных. Не пугайтесь. Я всегда говорю: “Российское — это лучшее”», — отметила Трусенева, подчеркнув, что сотрудники министерства образования уже давно используют MAX в рабочей коммуникации.
По словам министра, приложение находится на стадии доработки, однако в ближайшее время будет интегрировано с другими государственными ресурсами, включая портал Госуслуг. Цель перехода — обеспечить безопасность общения, надёжное хранение данных и удобство взаимодействия между школами, педагогами и родителями.