Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все родительские чаты в Калининграде переведут в российский мессенджер MAX

В Калининградской области все родительские чаты переведут в отечественный мессенджер MAX. Окончательный срок перехода установлен на 15 ноября, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева в прямом эфире центра управления регионом.

Источник: РИА "Новости"

«Это понятный мессенджер с понятным происхождением и хранением данных. Не пугайтесь. Я всегда говорю: “Российское — это лучшее”», — отметила Трусенева, подчеркнув, что сотрудники министерства образования уже давно используют MAX в рабочей коммуникации.

По словам министра, приложение находится на стадии доработки, однако в ближайшее время будет интегрировано с другими государственными ресурсами, включая портал Госуслуг. Цель перехода — обеспечить безопасность общения, надёжное хранение данных и удобство взаимодействия между школами, педагогами и родителями.