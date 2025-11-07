На Ямале откроют первое в России производство адипиновой кислоты

Первое в России производство адипиновой кислоты откроется на площадке Пуровского нефтеперерабатывающего завода в Ямало-Ненецком автономном округе по национальному проекту «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в администрации Пуровского района.
Адипиновая кислота широко применяется в разных отраслях. Она входит в состав лекарств, кремов, шампуней и других средств по уходу за волосами и кожей, используется в производстве пластика, полимеров и других веществ. До конца 2026 года Томский инжиниринговый химико-технологический центр в сопровождении Института органической химии имени Н. Д. Зелинского проведет работы, по итогам которых будет запущена пилотная установка в научных центрах.
Проектирование и строительство объектов планируют начать в 2027 году и завершить в течение четырех лет. Проект позволит полностью закрыть зависимость российского рынка от импорта. В год завод сможет производить до 20 тыс. тонн готовой продукции, необходимой для отечественной промышленности.
«Пуровский нефтеперерабатывающий завод — одно из ключевых предприятий нашего района, которое обеспечивает земляков рабочими местами. Уверен, что с расширением производства возможностей для трудоустройства пуровчан станет больше, а у предприятия появится крепкое основание для своего дальнейшего развития на долгие годы вперед», — подчеркнул глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.