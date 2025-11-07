Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным

«Однозначно, что с точки зрения, наверное, исторической этот праздник, он в какой-то мере свою релевантность утерял. Но с другой стороны, конечно, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало», — сказал Песков журналистам.