Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. С исторической точки зрения праздник 7 ноября потерял актуальность, но нужно с уважением относиться к мнению старшего поколения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Однозначно, что с точки зрения, наверное, исторической этот праздник, он в какой-то мере свою релевантность утерял. Но с другой стороны, конечно, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало», — сказал Песков журналистам.
Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции.