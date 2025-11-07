Тревожные дни. Как в Самаре советскую власть провозглашали, и что было потом

С первых же дней новая власть озаботилась обороной. Свежие силы Красной армии могли подойти в любой момент. Чешские легионеры, согласившись поддержать Комуч, всё же не планировали задерживаться в Самаре надолго. Вечером 8 июня в этом здании рождалась Народная армия. Пара рот пехоты, эскадрон кавалерии и конная батарея о двух орудиях — вот и все силы на которые сперва приходилось рассчитывать. Командовать таким войском желающих, естественно, не нашлось. Все скромно потупили глаза. Но тут слово взял никому не известный подполковник: «Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков». Звали подполковника Владимир Оскарович Каппель.