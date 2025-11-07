Тревожные дни. Как в Самаре советскую власть провозглашали, и что было потом

Не вся власть Советам
Весть о восстании в Петрограде пришла в Самару оперативно и уже вечером 7 ноября 1917-го в кинотеатре «Триумф» на Дворянской открылось экстренное заседание Совета депутатов. Но синематограф не смог вместить всех желающих. А потому решили переместиться в самое большое присутственное здание города — театр «Олимп». Здесь под гром аплодисментов и была провозглашена в Самаре советская власть.
Однако положение Советов в Самаре было очень не прочным. В городе хватало вооруженных людей, не признававших новой власти. Впрочем, будучи, как тогда говорили, анархистами-максималистами, власть они не уважали никакую. Их отряды периодически пытались наводить в городе свои порядки. Правда, внешне это выглядело, скорее как беспорядки.
К весне 1918 число недовольных политикой большевиков в городе хватало с избытком. Но их это не останавливало. Набирала обороты экспроприация. Только в первые недели апреля у капиталистов Самары было конфисковано 62 дома. Остановились предприятия. Закрылись небольшевистские газеты. Самарская тюрьма наполнилась «контрой» — эсерами и меньшевиками, с многими из которых новые хозяева города еще недавно делили нары в этих же камерах.
Восстание и Комуч
Советы в Самаре не смогли удержаться у власти и года. 8 июня 1918-го одновременно с вспыхнувшем на улицах восстанием, город штурмом взял Чехословацкий корпус. На своих штыках он принес в Самару новую власть — Комуч. Комитет членов учредительного собрания.
Первым делом новая метла стала избавляться от предшественников.
Остальным пришлось сдаться чехам, которых они боялись гораздо меньше, чем простых самарских обывателей. Судьба главы ревтрибунала — товарища Венцека — тому свидетельство. Его хотели арестовать в штабе самообороны. Но сдаваться Франциск Иванович не пожелал.
От преследователей он попытался убежать вверх по улице, которая вскоре будет носить его имя. Но, по словам очевидцев, застрял ногой в канализационной решетке. Его догнали, высвободили и повели мимо собравшейся толпы. Сначала обыватели выкрикивали ругательства, потом в Венцека полетели камни. Конвоиры просто отошли в сторону и через несколько минут на мостовой лежал растерзанный труп главы трибунала, на счету которого были сотни расстрелянных самарцев.
Приказом номер 1 Комуч, выбравший своей резиденцией особняк Наумова, распустил Советы, отменил все их декреты, восстановил органы местного самоуправления. Национализированные предприятия, лавки и дома вернулись к прежним владельцам. А Самара была объявлена временной столицей нового государства Российской Демократической Федеративной Республики.
Война и мир
С первых же дней новая власть озаботилась обороной. Свежие силы Красной армии могли подойти в любой момент. Чешские легионеры, согласившись поддержать Комуч, всё же не планировали задерживаться в Самаре надолго. Вечером 8 июня в этом здании рождалась Народная армия. Пара рот пехоты, эскадрон кавалерии и конная батарея о двух орудиях — вот и все силы на которые сперва приходилось рассчитывать. Командовать таким войском желающих, естественно, не нашлось. Все скромно потупили глаза. Но тут слово взял никому не известный подполковник: «Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, разрешите мне повести части против большевиков». Звали подполковника Владимир Оскарович Каппель.
Сызрань, Симбирск, Казань… Каппель брал города не числом, а умением. А территория Комуча стремительно росла. К августу она занимала изрядную часть Поволжья и дошла до уральских гор. А Самара в эти летние дни впервые почувствовала себя столичным городом. В лавках появились продукты и даже вот редкость — белый хлеб. В город съезжались известные политики, поддержавшие Комуч и даже иностранные делегации. Открывались школы и больницы. А 11 августа в городе на базе учительского института был создан Университет.
Благоденствие длилось недолго. Новая власть оказалась нежизнеспособной. Народная армия, которая перестала быть добровольческой, расползалась по швам. Рекруты дезертировали, боясь мести большевиков, чьи войска нависали над границами самозваного государства. Чешские легионеры устали терять людей и требовали от союзников самостоятельных действий. Деньги были на исходе. Вялая политика Комуча вызывала недовольство у тех, кто поначалу выделял займы новой власти. Купцам вернули дома и лавки, но не вернули главное — землю. Главный в то время вопрос — аграрный новая власть решить так и не смогла.
3 октября красные захватили Сызрань и пошли на Самару. Комуч к тому времени был уже распущен. 7-го начался штурм. К вечеру в городе остались одни чехи, оборонявшие вокзал и прикрывавшие отступление Народной армии. А потом вошли красные. Их месть Самаре была страшной. Трупы с улиц пришлось убирать два дня.
А 9 октября вновь заработали большевистские ревком и ЧК. Гражданская война для Самары закончилась и началась новая эпоха в жизни города, которому скоро вновь предстоит стать столицей государства. Правда, совсем уже другого государства.