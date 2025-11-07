Школьница из Абакана собрала модель планетохода на форуме «IT-деревня»

Воспитанница центра детского творчества города Абакана Республики Хакасии Софья Григорьева на форуме «IT-деревня» разработала и представила действующую модель планетохода для исследования других планет. Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
Проект был создан всего за несколько дней для решения реального инженерного кейса от космической компании «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». Команда, в которую вошла Софья, собрала модель из подручных материалов. Им потребовалось переписать алгоритмы управления, чтобы планетоход мог выполнять свои задачи.
Участникам предстояло пройти полный цикл создания инженерного продукта: разработку и сборку механической части макета, написание и отладку программного кода для управления, подготовку полной инженерной книги с описанием конструкции, принципов работы и алгоритмов. Также необходимо было защитить проект перед экспертами «Информационных спутниковых систем имени академика М. Ф. Решетнева» и другими партнерами форума.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.