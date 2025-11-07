Октябрьская революция 1917 года в цифрах и фактах

Одной из главных причин революции стал политический и экономический кризис в Российской империи. Временное правительство не оправдало возлагаемых на него надежд, не решив никаких социально-политических и экономических проблем и утратив свой авторитет. В стране стремительно росла инфляция, начались перебои с продовольствием. Кроме того, росту популярности большевиков в армии и в народе и, как следствие, успешному осуществлению революции способствовали обещания Владимира Ленина заключить сепаратный мир с Германией и конфисковать помещичьи земли в пользу крестьян.