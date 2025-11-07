Октябрьская революция 1917 года в цифрах и фактах

Одной из главных причин революции стал политический и экономический кризис в Российской империи. Временное правительство не оправдало возлагаемых на него надежд, не решив никаких социально-политических и экономических проблем и утратив свой авторитет. В стране стремительно росла инфляция, начались перебои с продовольствием. Кроме того, росту популярности большевиков в армии и в народе и, как следствие, успешному осуществлению революции способствовали обещания Владимира Ленина заключить сепаратный мир с Германией и конфисковать помещичьи земли в пользу крестьян.
Главными организаторами восстания были Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов, Владимир Антонов-Овсеенко, Павел Дыбенко, Лев Каменев и другие.
После экстренного заседания Петроградского совета появилось заявление о том, что Временное правительство низложено и государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Днем 25 октября (7 ноября) революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился Предпарламент, и распустили его. Матросами были заняты Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. К вечеру революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу.
В результате революции изменилось государственно-политическое и общественно-экономическое устройство страны. Прежний капиталистический уклад был сломлен, страна взяла курс на построение социализма. Также произошли глобальные изменения в системе международных отношений, в мире ускорились национально-освободительные движения.