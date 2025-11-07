Выявлен механизм возможной дестабилизации ледников Восточной Антарктики

В результате этого возник самоусиливающийся процесс, который ускорил таяние ледников в неожиданно большой части Восточной Антарктики, что привело к существенному сокращению в площади ее льдов в прошлом. Это свидетельствует в пользу того, что данная часть южной полярной шапки столь может стать столь же дестабилизированной в ближайшие десятилетия, как и прибрежные ледники в Западной Антарктике, быстро отступающих под действием теплых течений, подытожили профессор Суганума и его коллеги.