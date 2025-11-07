Новая «упаковка» для РНК-вакцин позволит в 100 раз снизить терапевтическую дозу

Американским биохимикам удалось открыть в рамках подобных экспериментов жировую молекулу AMG1541, которая на несколько порядков улучшает способность наночастиц «сбегать» из эндосом и которая при этом быстро разлагается при попадании в организм. Проведенные учеными опыты на мышах показали, что РНК-вакцины, «упакованные» внутри жировой оболочки из AMG1541, значительно чаще проникали в клетку, чем уже одобренные аналоги, применяемые при производстве западных прививок от ковида.