В Хрящевке Самарской области открылся музей «Валяные чудеса»

Музей «Валяные чудеса» начал работать в селе Хрящевка Самарской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Ставропольского района.
Экспозиция представит уникальную коллекцию работ известного мастера по валянию из шерсти Татьяны Скляр, включающую более 500 экспонатов. Как отмечают организаторы, выставка будет способствовать межпоколенческому диалогу, развитию эстетического воспитания детей и подростков, а также популяризации народных художественных промыслов России. Особую ценность представляет образовательная программа музея, которая включает мастер-классы по созданию традиционных валенок и современных изделий из шерсти.
Коллекция музея включает как традиционные валенки и предметы одежды, так и уникальные авторские работы — свадебные платья, пальто, костюмы и даже купальники. Особый интерес представляют работы, созданные по старинным технологиям с использованием натуральной овечьей шерсти, обладающей целебными свойствами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.