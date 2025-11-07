В Олекминске в Якутии завершили второй этап ремонта системы водоснабжения

«Водозабор — это часть нашей большой системной работы по модернизации ЖКХ. С 2019 года в республике мы построили и реконструировали уже 13 объектов водоснабжения. И мы обязательно продолжим улучшать коммунальную инфраструктуру, чтобы обеспечить каждому жителю Якутии комфортную и современную жизнь», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.