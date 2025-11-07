В Олекминске в Якутии завершили второй этап ремонта системы водоснабжения

Второй этап реконструкции системы водоснабжения завершили в городе Олекминске Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Водозабор — это часть нашей большой системной работы по модернизации ЖКХ. С 2019 года в республике мы построили и реконструировали уже 13 объектов водоснабжения. И мы обязательно продолжим улучшать коммунальную инфраструктуру, чтобы обеспечить каждому жителю Якутии комфортную и современную жизнь», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.
В ходе второго этапа завершены работы по обустройству магистральных наружных сетей водоснабжения, устройству водоприемных колодцев и установке электроснабжения греющих лент обогрева водоводов. На первом этапе реконструкции системы водоснабжения в Олекминске были обновлены водоочистные сооружения и проведена реконструкция всего водоканала, что существенно повысило качество предоставляемых услуг.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.