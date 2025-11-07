От сердца к сердцу: в роддомах Минска прошел уникальный проект

Будущим мамам вместо сухих лекций предложили полтора часа беседы с экспертами в тесном кругу или лично. Так женщины смогли получить максимум экспертной информации и ответы на волнующие лично их вопросы.
«Душевно, лично, компетентно — мы стремились к тому, чтобы участницы проекта расслабились и в доверительной атмосфере задавали волнующие вопросы гинекологу, сомнологу и психологу», — рассказала главный специалист (акушер-гинеколог) отдела помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.
От сомнолога будущие мамы получили ответы на вопросы по организации детского сна, узнали важную информацию о профилактике внезапной детской смертности.
Акушеры-гинекологи и спортивные психологи осветили вопросы правильного поведения в родах, организации грудного вскармливания и предупреждения заболеваний груди, быстрого восстановления в послеродовом периоде.
Еще одной уникальной активностью проекта стал «кросс-открытинг». Будущим мамам предложили подписать особенные открытки, созданные по мотивам рисунков детей из «SOS-Детских деревень». Эти открытки затем обменяли между пациентками разных роддомов. Жирафики, аисты, приносящие малышей, и котята, ждущие семью, — эти милые рисунки нашли отклик в сердцах женщин.
«Окружать вниманием и доносить информацию о здоровом материнстве — важнейшая задача. Именно поэтому мы всегда работаем над новыми доступными и эффективными форматами работы с женщинами. (…) Судя о отзывам — идея сработала!» — призналась Ирина Иконостасова.
Проект проходил в роддомах Минска с 23 октября по 6 ноября.