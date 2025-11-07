От сердца к сердцу: в роддомах Минска прошел уникальный проект

Еще одной уникальной активностью проекта стал «кросс-открытинг». Будущим мамам предложили подписать особенные открытки, созданные по мотивам рисунков детей из «SOS-Детских деревень». Эти открытки затем обменяли между пациентками разных роддомов. Жирафики, аисты, приносящие малышей, и котята, ждущие семью, — эти милые рисунки нашли отклик в сердцах женщин.