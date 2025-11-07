Минэкономики присвоило статус первой бизнес-школы Академии управления

— Анализируя историю успеха того или иного предприятия, мы видим, что многие их достижения являются производными от грамотных решений директорского корпуса. И если мы хотим масштабировать подобные кейсы на всю страну, необходимо организовать массовую подготовку руководящих кадров новой формации, — пояснила замминистра экономики.