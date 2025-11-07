Минэкономики присвоило статус первой бизнес-школы Академии управления. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства экономики.
Министр экономики Юрий Чеботарь принял решение, связанное с предоставлением Академии управления при президенте Беларуси статуса «бизнес-школа». Таким образом, Академия стала первым в Беларуси учреждением, которое получило указанный статус.
Заместитель министра экономики Мария Мажинская вручила свидетельство № 1 ректору учреждения Денису Дуку.
— Анализируя историю успеха того или иного предприятия, мы видим, что многие их достижения являются производными от грамотных решений директорского корпуса. И если мы хотим масштабировать подобные кейсы на всю страну, необходимо организовать массовую подготовку руководящих кадров новой формации, — пояснила замминистра экономики.
Мажинская также заметила, что в стране на статус бизнес-школы могут претендовать и другие организации, давно работающие на рынке и имеющие необходимый опыт и потенциал.
