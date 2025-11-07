В Перми до конца ноября закрыли на ремонт звездный зал планетария

Пермский планетарий сообщил о закрытии на ремонт звездного зала. Масштабные работы завершат до 29 ноября. На это время в зале отменят проведение всех программ.
«КП-Пермь» в Пермском планетарии сообщили о предстоящем объеме ремонта. В звездном зале заменят половое покрытие и установят новые театральные кресла.
В последний раз обновление зала и купола провели 15 лет назад. Работы включили обеспечение мер безопасности посетителей. Полная замена внешнего купола позволила его использовать в экстремальных условиях суперморозной зимы. Также смонтировали новый металлический внутренний купол-экран. Это вторая подобная конструкция в планетариях России.
В рамках ремонта 2010 года также установили новую систему вентиляции и кондиционирования, полностью заменили систему электроснабжения звездного зала, установили систему молниезащиты, а также обновили стены и пол.
Обновленный звездный зал примет первых посетителей 29 ноября. Они смогут увидеть пять программ с 10:30 до 19:00.