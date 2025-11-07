В Перми до конца ноября закрыли на ремонт звездный зал планетария

В последний раз обновление зала и купола провели 15 лет назад. Работы включили обеспечение мер безопасности посетителей. Полная замена внешнего купола позволила его использовать в экстремальных условиях суперморозной зимы. Также смонтировали новый металлический внутренний купол-экран. Это вторая подобная конструкция в планетариях России.