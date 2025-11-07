Свердловская компания начала экспортировать реабилитационныe аппараты

Реабилитационный комплекс для детей с ДЦП «Крисаф» начала экспортировать компания «Аспект Медикал» в Свердловской области. Развитие международных отношений отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в областном фонде поддержки предпринимательства.
Аппарат предназначен для восстановления двигательных функций у детей с ДЦП, пациентов с последствиями инсультов, черепно-мозговых травм и ампутаций. Комплекс оснащен интеллектуальным программным обеспечением и может имитировать плавание, ползание, прыжки и ходьбу, восстанавливая мышечную активность и формируя правильный паттерн движения. Для повышения мотивации детей в комплекс встроена дополненная реальность, создающая эффект погружения, например, в подводный мир.
«Аналогов “Крисафа” нет ни в России, ни в мире. Есть комплексы, которые работают в вертикальном положении, а в горизонтальном — такой первый. Он дает возможность помогать людям с двигательными нарушениями в случаях, когда человеку еще рано вертикализироваться, когда пациент еще не осознает себя в пространстве, но уже можно проводить пассивную реабилитацию», — подчеркнула коммерческий директор «Аспект Медикал» Екатерина Кузнецова.
После получения регистрационного удостоверения и периода исследований в 2025 году оборудование было запущено в продажу и вошло в стандарт оснащения, открыв путь к госзакупкам. Уже начались поставки в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. Параллельно компания развивает экспорт респираторного оборудования. Новый аппарат ИВЛ, выпущенный в 2024 году, вызвал интерес за рубежом, что привело к заключению контрактов на трансфер технологий с Италией и Индией.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.