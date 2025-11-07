В детском саду города Куса Челябинской области открыли комнату природы

«Идея такого проекта родилась, когда у нас освободилось помещение, в котором раньше размещалась одна из детских групп. Так мы решили обустроить там маленький контактный зоопарк, поставить растения, ведь в нашем районе больше нигде нет такого живого уголка. Мы подали заявку на грант и выиграли его. Экологическое воспитание очень важно для детей. Не у каждой семьи есть возможность содержать животное, а дети их очень любят. Ребята смогут помогать в уходе за нашими питомцами — например, покормить», — отметила заведующая детским садом Ольга Пургина.