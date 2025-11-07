В детском саду города Куса Челябинской области открыли комнату природы

Комната природы «ЭкоДюйм» начала работать в детском саду № 1 «Дюймовочка» в городе Куса Челябинской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Кусинского муниципального района.
«Идея такого проекта родилась, когда у нас освободилось помещение, в котором раньше размещалась одна из детских групп. Так мы решили обустроить там маленький контактный зоопарк, поставить растения, ведь в нашем районе больше нигде нет такого живого уголка. Мы подали заявку на грант и выиграли его. Экологическое воспитание очень важно для детей. Не у каждой семьи есть возможность содержать животное, а дети их очень любят. Ребята смогут помогать в уходе за нашими питомцами — например, покормить», — отметила заведующая детским садом Ольга Пургина.
Перед открытием комнаты необходимо было выбрать разнообразных животных, изучить, какое им необходимо питание и температурный режим, закупить оборудование и корм. Для того, чтобы облегчить уход, были приобретены «умные» аквариумы, которыми можно управлять с телефона, и «умные» горшки для растений. Животные были закуплены через зоомагазин, все они привиты. Также в комнате природы появится муравьиная ферма.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.