Плату за проезд в автобусах Ростова собираются поднять до 48 рублей с 11 декабря

С 11 декабря 2025 года в автобусах Ростова-на-Дону планируют ввести новую стоимость проезда. Проект постановления можно найти на сайте городской администрации, но этот документ еще не утвердили.
Предполагается, что со следующего месяца стоимость проезда для одного человека при оплате наличными поднимется до 48 рублей, это на девять рублей больше, чем на данный момент.
При безналичной оплате стоимость проезда будет ниже: с применением платежных (банковских) карт и бесконтактной оплаты — 44 рубля, при использовании транспортных карт — 41 рубль.
Речь идет об экономически обоснованных тарифах, которые утвердили после тщательного анализа ситуации. Напомним, ранее перевозчики просили поднять стоимость одной поездки до 65 рублей, объясняя это ростом себестоимости перевозок.
К слову, накануне на совещании с перевозчиками глава города Александр Скрябин отметил, что нельзя повышать тариф без улучшения качества транспортных услуг.
Чиновник потребовал довести выпуск подвижного состава до 90% и ввести форму для водителей, а также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения санитарных норм в общественном транспорте.
— Мы имеем полное право требовать исполнения от транспортных компаний взятых на себя обязательств. И штрафные санкции за неисполнение будут увеличены кратно, — подчеркнул Александр Скрябин.
