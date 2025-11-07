В Самаре в Параде Памяти принимают участие около 7,5 тысяч человек

В Самаре на площади им. Куйбышева стартовал Парад Памяти в пятницу, 7 ноября. Главной темой в этом году является — «Герой спорта на войне».
— Парад начался в 12:00. По площади прошли 125 парадных расчетов, в числе которых более 7,5 тысяч человек из 16 регионов страны. Сначала зрители смогли увидеть историческую технику, а после — представители силовых структур, — отметили в сообщении.
Завершали представление юнармейцы, кадеты и ученики вузов и сузов. Посетить Парад смог каждый желающий. В этом году ими стали не только местные жители, но и гости форума «Россия — спортивная держава». Напомним, во второй день форума главные площадки посетил Президент России Владимир Путин.