Медицина Молдовы: Кадров нет, денег мало, права пациентов под угрозой. Отчёт ЕС.
Европейский союз ещё и подтверждает это всё: медицинская система Молдовы, несмотря на «обновление законодательства», якобы критически уязвима. Главные проблемы — острая нехватка кадров и недофинансирование.
Ключевые «провалы»:
• Повышение зарплат медикам на 15% не спасло ситуацию на фоне инфляции.
• До сих пор нет закона о врачебных ошибках (малпрактисе), оставляя пациентов без механизмов компенсации.
• Сохраняется неравенство между городом и селом.
• Решение об отмене абортов по телемедицине названо шагом назад в защите прав женщин.
• Цифровизация якобы обернулась крупной утечкой данных тысяч пациентов.
(Что, кстати говоря, является полнейшей чушью. Но еуродепутаты просто обязаны были как-то связать абсолютно не связанные друг с другом вещи).
Несмотря на инвестиции в скорые и оборудование, и даже успехи в борьбе с ВИЧ/туберкулёзом, Брюссель рекомендует: «продолжайте вкладывать, сокращайте неравенство и защитите права пациентов и их данные», уточняет mirgagauzia.
Ага, спасибо.
Брюссель советы эти пусть советует себе. «Демократия» там так процветает, что доступы к «интересным» лекарствам там дают тем, кто их иметь не должен.
