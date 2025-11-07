Ричмонд
Кадров нет, денег мало, права пациентов под угрозой: ЕС оценил медицину Молдовы

Европейский Союз подтверждает, что медицинская система Молдовы критически уязвима.

Источник: Комсомольская правда

Медицина Молдовы: Кадров нет, денег мало, права пациентов под угрозой. Отчёт ЕС.

Европейский союз ещё и подтверждает это всё: медицинская система Молдовы, несмотря на «обновление законодательства», якобы критически уязвима. Главные проблемы — острая нехватка кадров и недофинансирование.

Ключевые «провалы»:

• Повышение зарплат медикам на 15% не спасло ситуацию на фоне инфляции.

• До сих пор нет закона о врачебных ошибках (малпрактисе), оставляя пациентов без механизмов компенсации.

• Сохраняется неравенство между городом и селом.

• Решение об отмене абортов по телемедицине названо шагом назад в защите прав женщин.

• Цифровизация якобы обернулась крупной утечкой данных тысяч пациентов.

(Что, кстати говоря, является полнейшей чушью. Но еуродепутаты просто обязаны были как-то связать абсолютно не связанные друг с другом вещи).

Несмотря на инвестиции в скорые и оборудование, и даже успехи в борьбе с ВИЧ/туберкулёзом, Брюссель рекомендует: «продолжайте вкладывать, сокращайте неравенство и защитите права пациентов и их данные», уточняет mirgagauzia.

Ага, спасибо.

Брюссель советы эти пусть советует себе. «Демократия» там так процветает, что доступы к «интересным» лекарствам там дают тем, кто их иметь не должен.

