В поселке Михайловка заканчивается ремонт участковой больницы

Приближается к завершению капитальный ремонт здания районной больницы в поселке Михайловка Черемховского района. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 98%. С визитом в медучреждении побывал председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, который работает на территории района в рамках муниципальной недели. Напомним, подобные мероприятия в своих округах депутаты областного парламента проводят в первую неделю месяца.
Ремонт в здании районной больницы начали в феврале этого года. За это время подрядчики успели привести в порядок кровлю и фасад, провести внутренние отделочные работы, обновить внутренние инженерные сети и системы безопасности.
Во время визита Александр Ведерников также посетил местную детскую школу искусств, в которой тоже идет ремонт. После его завершения юные таланты смогут заниматься творчеством в обновленный помещениях в трехэтажном здании, где появятся художественные мастерские, выставочный и концертный залы, классы для занятий музыкой и хореографией.
— Капитальный ремонт школы искусств начался еще в 2023 году. Сейчас главная задача — как можно быстрее сдать объект. Важно, чтобы всё было выполнено качественно и в срок, — подчеркнул Александр Ведерников.