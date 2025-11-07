В Свердловский онкодиспансер поступило современное оборудование

Аппараты для флуоресцентной навигации получил Свердловский областной онкологический диспансер (СООД) по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Флуоресцентная навигация помогает в визуализации тканей, что позволяет проводить микрохирургические операции, в том числе по сшиванию тонких лимфатических сосудов. Аппараты предназначены для оценки работы лимфатической системы верхних конечностей после хирургического лечения опухоли молочных желез.
«Это очень сложная микрохирургическая техника, диаметр сосуда меньше миллиметра, они очень хрупкие, и важно филигранно наложить шов. С помощью микрохирургии также закрывают дефекты опухолей мягких тканей, если требуется пересадка большого объема кожного лоскута. Ее применяют в реконструктивной хирургии», — отметила заведующая отделением опухолей кожи и опухолей молочной железы СООД Маргарита Магдалянова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.