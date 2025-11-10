Ричмонд
Что россияне говорят о полном запрете на продажу вейпов: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о полном запрете на продажу вейпов в стране.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 6—7 ноября. В опросе приняли участие более 19 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

69% читателей, принявших участие в опросе, на данный момент не курят, 31% — курят. Большинство респондентов (87%), которые курят, делают это ежедневно. 7% курят несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, столько же — в особых случаях, и 1% — реже одного раза в месяц. 66% опрошенных чаще всего курят сигареты, 21% — вейп/электронные сигареты, 9% — системы нагревания табака, 1% — кальян, 3% — табак.

Мнение об инициативе

Тема запрета вейпов регулярно поднимается в публичном поле. 6 ноября 2025 года с соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. В ответ Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов в стране.

Среди респондентов, которые курят, полностью поддерживают запрет 54%. По сравнению с прошлым исследованием редакции Новостей Mail на тему запрета вейпов в России, которое проводилось 25—26 июня, количество сторонников запрета выросло на 6%. Скорее поддерживают запрет — 10%, скорее не поддерживают — 9%, совершенно не поддерживают — 24%. Еще 2% затруднились с ответом.

Среди некурящих инициативу поддерживают еще большее количество респондентов — 82%. Скорее поддерживают — 8%, скорее не поддерживают — 4%, совершенно не поддерживают — 5%, и затруднились ответить — 1%.

Альтернатива вейпам

В случае полного запрета продажи вейпов 43% опрошенных, которые их курят, будут искать способы приобрести устройства. 22% постараются бросить курить, 13% перейдут на обычные сигареты, 8% — на системы нагревания табака, столько же пока не нашли решения этой ситуации, 3% планируют курить кальян, и 2% — перейти на прямое курение табака (самокрутки, трубка и т. д.).

Влияние запрета на продажу вейпов

По мнению 34% курящих россиян, после полного запрета на продажу вейпов вырастет нелегальная торговля этими устройствами. 27% считают, что люди начнут искать другие способы потребления никотина, 23% полагают, что снизится общее количество курящих людей. 12% уверены, что законодательные меры никак не повлияют на уровень курения в стране, и 4% затруднились с ответом.

Среди некурящих 41% уверены, что в результате запрета снизится общее количество курящих. 25% полагают, что люди начнут искать другие способы потребления никотина, 22% — что вырастет нелегальная торговля вейпами, 7% считают, что меры никак не повлияют на уровень курения в стране. Еще 4% затруднились ответить.

Меры по снижению распространенности вейпов

По мнению респондентов, которые курят, снизить распространенность вейпов среди населения можно следующими мерами:

  • полный запрет — 44%;
  • возрастной контроль и штрафы за нарушения — 23%;
  • информационные кампании о вреде — 12%;
  • ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов — 6%;
  • повышение цен — 5%;
  • ограничение мест курения вейпов — 2%;
  • затруднились ответить — 6%.

Мнение некурящих респондентов о мерах снижения распространенности вейпов, в целом, совпадает:

  • полный запрет — 60%;
  • возрастной контроль и штрафы за нарушения — 13%;
  • информационные кампании о вреде — 9%;
  • повышение цен — 8%;
  • ограничение мест курения вейпов — 3%;
  • ограничение вкусовых добавок и ароматизаторов — 3%;
  • затруднились ответить — 2.