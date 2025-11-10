Что россияне говорят о полном запрете на продажу вейпов: результаты опроса Новостей Mail

69% читателей, принявших участие в опросе, на данный момент не курят, 31% — курят. Большинство респондентов (87%), которые курят, делают это ежедневно. 7% курят несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, столько же — в особых случаях, и 1% — реже одного раза в месяц. 66% опрошенных чаще всего курят сигареты, 21% — вейп/электронные сигареты, 9% — системы нагревания табака, 1% — кальян, 3% — табак.